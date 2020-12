Sassandra : des élèves en colère incendient la résidence du maire Sangaret Zié Léonard

Des élèves en colère ont incendié ce mardi 1er décembre 2020, la résidence du maire Sangaret Zié Léonard à Sassandra. Chaude journée ce jour dans la ville de Sassandra, rapportent plusieurs sources locale.

Ce mardi 1er décembre 2020, devant la montée d’une indignation d’un professeur mal en point et copieusement tabassé par les hommes du maire Sangaret, on apprend que des élèves ont marché sur la mairie et le domicile du premier magistrat de la ville.

Plusieurs élèves ont envahi les rues de la ville de Sassandra pour exprimer leur indignation face à la bastonnade de leur professeur et l’interpellation de leur camarade Yann Ayékoué.

Nous y reviendrons.

Sapel MONE

