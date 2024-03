Secrétariat du PDCI : Tidjane Thiam répond à Jean-Louis Billon

A travers le Porte-parole du PDCI, Tidjane Thiam a répondu à la lettre de démission de Jean-Louis Billon du poste de secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de l’entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé.

Tidjane Thiam prend acte de la démission de Jean-Louis Billon

Reconduit au poste de secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de l’entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, Jean-Louis Billon a décliné l’offre. Dans une lettre de démission relayée sur les réseaux sociaux, il a indiqué qu’il n’avait pas été consulté avant. Il a également rappelé que sa volonté de quitter ce poste date du vivant de feu Hanri Konan Bédié, ex-président du Parti.

A travers un courrier en date du 06 mars 2024, Soumaila Bredoumy, Secrétaire Exécutif Adjoint Chargé de la Communication et du Porte-Parolat, a transmis à Jean-Louis Billon, la réponse du président Tidjane Thiam. « (…) En tout état de cause, le Président a pris acte de votre démission et vous remercie

pour les missions accomplies à ce poste pour le compte de notre Parti ».

En outre, en tant que Délégué Départemental PDCI-RDA de Dabakala 1, vous avez été nommé le 05 Mars 2024, Rapporteur du Haut Représentant du Président du PDCI-RDA pour le District de la Vallée du Bandama. En conséquence, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous faire connaitre votre position concernant cette dernière nomination.

Soumaila Bredoumy

Jean-Louis Billon dit n’avoir pas été consulté avant sa reconduction, mais le Secrétaire Exécutif Adjoint Chargé de la Communication et du Porte-Parolat lui a rappelé qu’à plusieurs reprises le président du PDCI a tenté de le rencontrer dans succès. « Nous vous rappelons qu’à maintes reprises le Président du Parti avait espéré échanger avec vous, notamment lors des réunions importantes du parti qui ont eu lieu les 12 et 24 janvier 2024; réunions auxquelles vous n’avez malheureusement pas daigné assister sans en informer le Président ».

« Vous n’êtes pas sans savoir que le Président (Tidjane Thiam) vous a également contacté le 17 février 2024 exprimant le souhait de vous rencontrer dans la semaine du 19 Février 2024 et vous demandant de lui indiquer votre disponibilité. Vous lui avez répondu le 18 février 2024 que vous étiez à l’étranger et que vous ne seriez pas de retour avant la fin de la semaine suivante. « , a ajouté Soumaila Bredoumy.