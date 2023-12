Sécurisation des festivités de nouvel an: Le DG de police invite ses collaborateurs au professionnalisme

Le directeur général de la police nationale, l’administrateur général de police Kouyaté Youssouf, a entamé le vendredi 15 décembre 2023, une tournée dans les différentes unités de police.

Accompagné par plusieurs collaborateurs, dont le Directeur des unités d’intervention (Dui), le Commissaire divisionnaire major de police Koffi Yao Franck, le patron de la police nationale a appelé ses collaborateurs à plus de professionnalisme en vue de relever les défis majeurs.

Cette action qui vise à rassurer les populations, s’inscrit dans le cadre d’une tournée de sensibilisation et d’information. Pour la journée du vendredi 15 décembre, la délégation du premier responsable de la police nationale s’est rendue successivement à la base de la Brigade anti-émeute (Bae) à Yopougon et à la Préfecture de police d’Abidjan à Abobo-Adjamé.

Selon l’administrateur général de police Kouyaté Youssouf, cette visite revêt un caractère particulier en raison de la sécurisation des fêtes de fin d’année et de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) qui se déroulera en terre ivoirienne.

Revenant sur les fêtes de fin d’année, le Dg de la police a insisté sur la sécurisation des commerces afin de freiner l’activité criminelle de certains bandits. Notamment, la lutte contre les cas de braquage, de certaines attaques de magasins.

S’agissant de la Can 2023, l’administrateur général de police a fait remarquer que cet événement est mondial. Il se déroulera sur un total de six stades, à savoir les stades Alassane Ouattara (Ebimpé), Félix Houphouët-Boigny (Plateau), Amadou Gon (Korhogo), Laurent Pokou (San Pedro), de la Paix (Bouaké) et Charles Konan Banny (Yamoussoukro).

« Que chacun se sente engagé. Pour 24 équipes, nous sommes appelés à sécuriser les hôtels, des fans zones (espaces aménagés pour le suivi des matches) », fait remarquer le Dg de la police nationale, l’administrateur général de police Kouyaté Youssouf.

Par ailleurs, pour la bonne sécurisation de la reprise des élections dans certaines localités, il a félicité ses collaborateurs.