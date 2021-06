Sécurité / Gestion de l’Académie Internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville : la Côte d’Ivoire et la France signent une convention

Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé, le jeudi 10 juin 2021 à Abidjan, une signature de convention entre la Côte d’Ivoire et la France portant sur la gestion de l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme basée à Jacqueville.

Le document a été paraphé par le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara représentant la partie ivoirienne et le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

”Nous venons de signer l’accord de partenariat sur la gestion de l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme qui est une initiative née depuis 2017 entre le Président français Emmanuel Macron et le Président ivoirien Alassane Ouattara. La mise en place de cette académie repose essentiellement sur la formation d’une unité spéciale militaire basée sur le partage de renseignements et aussi sur la formation de magistrats pour gérer tous les aspects relatifs aux conflits terroristes”, a expliqué Téné Birahima Ouattara.

Pour Jean-Yves Le Drian, l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme est un outil essentiel pour créer une culture de la lutte contre le terrorisme avec, à la fois, la dimension interministérielle (participation de cadres des ministères de la Défense, de l’Intérieur et de la Justice) et internationale. ”C’est un outil, à la fois, de formation et d’entraînement contre ce drame permanent qu’est le terrorisme qui touche singulièrement les pays d’Afrique de l’Ouest”, a-t-il soutenu.

Après la cérémonie de signature de convention, le Chef du gouvernement s’est rendu à Jacqueville pour l’inauguration officielle de l’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme.

Avec Primature.ci

Comments

comments