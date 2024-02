La Russie a réussi à renforcer sa production d’armes malgré les prédictions des experts occidentaux et les sanctions internationales. Une initiative qui vise à assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le pays.

La Russie renforce sa capacité sécuritaire

Selon les informations rapportées, l’industrie russe d’armement est en plein essor, avec des usines fonctionnant à plein régime et mettant en place des chaînes d’approvisionnement parallèles pour contourner les sanctions.

En effet, l’usine Uralvagonzavod, principal producteur de chars de combat en Russie, produit une gamme de chars, y compris les T-90, T-14, T-15, BMPT Terminator, BREM, T-72 et IMR-3, malgré les sanctions occidentales. À cet effet, le président russe, Vladimir Poutine, a salué les efforts des travailleurs de l’usine lors de sa visite. Il a souligné l’importance de maintenir une production continue pour répondre aux besoins croissants de l’armée russe.

E réalité, les dépenses de défense de pays devraient augmenter de 68 % en 2024, atteignant 106 milliards d’euros, selon un document du ministère des Finances. Ainsi, cette augmentation représenterait environ 30 % des dépenses fédérales et 6 % du PIB, marquant une première dans l’histoire moderne de la Russie.

Par ailleurs, ces développements montrent que la Russie cherche à renforcer sa puissance militaire et à répondre à ses besoins de défense nationale, malgré les pressions internationales.