Séisme au Maroc: Les “condoléances” du Président Ouattara au roi Mohammed VI

“Mes condoléances les plus attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple frère du Maroc suite au terrible séisme qui a frappé le Royaume du Maroc. Mes pensées émues aux familles endeuillées et mes voeux de prompt retablissement aux blessés”, écrit le Président ivoirien au roi du Maroc.

Il faut signaler que ce séisme a fait au moins 1037 morts et plus de 1204 blessés. En cette douloureuse circonstance de nombreux pays ont apporté leur soutien au royaume du Maroc Maisons effondrées canalisations rompues, les secousses ont été ressenties à Casablanca, Rabat, Agadir.