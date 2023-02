Séismes: le Qatar enverra 10 000 bungalows du Mondial en Turquie et en Syrie

Le Qatar, pays hôte du Mondial de football fin 2022, a annoncé ce dimanche 12 février 2023 qu’il enverrait des « bungalows de chantier » et des caravanes de l’événement en Turquie et en Syrie, frappés par les séismes en début de semaine.

Ce dimanche 12 février, le Qatar a annoncé l’envoi, à destination de la Turquie et la Syrie, de cabines mobiles issues de la récente Coupe du monde, rapporte l’AFP. Principalement des cabines de chantier et des caravanes, notamment utilisées pour loger les supporters en novembre et décembre.

Les deux pays méditerranéens ont été touchés par une série de tremblements de terre lundi dernier; le bilan – toujours provisoire – fait état de plus de 35 000 morts selon les derniers chiffres. « Compte tenu des besoins urgents en Turquie et en Syrie, nous avons pris la décision d’expédier nos bungalows de chantier et nos caravanes dans la région, apportant ainsi un soutien immédiat et indispensable aux populations de Turquie et de Syrie », déclarent les responsables qataris.

Les dirigeants qataris ont précisé que le premier envoi aurait lieu ce lundi et que d’autres suivraient dans les jours à venir. Ce matériel aura pour but de reloger les personnes qui ont perdu leur habitat au cours de ces évènements. Cela vient compléter l’aide humanitaire déjà mise en place par le Qatar, qui avait annoncé établir un « hôpital de campagne » et envoyer des « équipes de recherches et de secours » en Turquie.

Comments

comments