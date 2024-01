sélectionneur des Eléphants : « Nous faisons tout pour que Haller joue le match important du lundi »

Après la défaite des Eléphants face au Nigéria (0-1) lors de la deuxième journée du groupe A, le technicien français reste optimiste. Il croit en la qualification de la Côte d’Ivoire au deuxième tour de cette compétition. Ce, en s’imposant impérativement face à l’équipe de la Guinée-Equatoriale, le lundi 22 janvier 2024. Lors de la conférence de presse, après le match face au Nigéria, le jeudi 17 janvier dernier, au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, Jean-Louis Gasset a évoqué les erreurs commisses par son groupe. Selon lui, la maîtrise dans la gestion des balles a manqué aux Eléphants dans le jeu. « Il fallait qu’on ait la patience, la maîtrise et il fallait qu’on passe sur les côtés. Et nous, il fallait arriver à marquer le premier but, parce que c’était un match fermé. Notre gardien n’a pas eu d’arrêt à faire. Alors que le gardien nigérian, oui. Finalement ça s’est joué sur un détail. C’est cela aussi l’expérience. Les joueurs du Nigéria savaient qu’ils avaient en face d’eux une équipe difficile à battre », a-t-il indiqué.

Dans la perspective d’offrir la qualification aux Ivoiriens, le lundi 22 janvier prochain, le coach de la sélection nationale ivoirienne a annoncé le retour de l’attaquant vedette Sébastien Haller dans l’effectif. Qui relève d’une blessure. Surtout quand on sait que l’équipe a un véritable problème d’un meneur de jeu percutant. « Nous faisons le maximum pour qu’il revienne le plus vite possible. Depuis le 3 janvier 2024, il travaille avec le kiné. La cheville est pratiquement guérie. C’est maintenant sur le plan physique qu’il travaille. J’espère de tout mon cœur que Sébastien Haller pourra participer au troisième match. Notre souhait le plus ardent, c’est qu’il revienne rejoindre ses coéquipiers. Pour ce match très important, nous avons besoin de tous nos soldats », a-t-il affirmé.

Face à toutes les critiques des supporters ivoiriens, Jean Louis-Gasset croit en son effectif. « Nous avons une équipe jeune au niveau de l’expérience, mais pas au niveau de la qualité. Face au Nigéria, je n’ai pas eu l’impression qu’ils étaient supérieurs à nous. Nous avons essayé, mais lorsque vous ne marquez pas de but, vous ne pouvez pas gagner. Il nous reste encore un match, nous allons continuer à travailler. Nous allons tout mettre en œuvre pour gagner le troisième match face à la Guinée-Equatoriale », a-t-il dit. Avec 3 points, les Eléphants occupent la 3e place. La tête de la poule est tenue par la Guinée Equatoriale (4 pts +2) suivie du Nigéria (4 pts +1). La Côte d’Ivoire jouera contre la Guinée- Equatoriale, le lundi 22 janvier 2024 à 17h quand le Nigéria affrontera la Guinée-Bissau. Ce sera dans le cadre de la 3e et ultime journée de la phase de poule.