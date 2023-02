Semaine de sécurité routière: Voici les infractions récurrentes constatées

Le bilan partiel ( mi-journée) du vendredi 3 février 2023, premier jour de l’opération «semaine de la sécurité routière » a enregistré 106 véhicules mis en fourrières, 377 engins verbalisés et 2584 usagers sensibilisés…

Bilan partiel- 1ere journée-Semaine de sécurité routière : 106 véhicules mis en fourrières, 377 engins verbalisés, 2584 usagers sensibilisés

Les infractions récurrentes constatées au cours de cette journée sont : le défaut de visite technique, le défaut de plaque, le défaut d’assurance, l’usage du téléphone au volant, le non port de casque et le non-respect du code de la route, selon le ministère des transports.

Un résultat partiel dont s’est félicité le ministre Amadou Koné qui a salué l’important appui des forces de Défense et de sécurité. A l’issue des constatations de la mi-journée du vendredi 3 février 2023, premier jour de l’opération dans le district autonome d’Abidjan et la région de l’Agnéby-Tiassa, le bilan provisoire fait état 106 véhicules mis en fourrières, 377 engins verbalisés et 2584 usagers sensibilisés…

Pour cette première journée de la semaine de la sécurité routière en Côte d’Ivoire, c’est un effectif de 1756 agents des forces de l’ordre, 79 véhicules et 200 motos engagés et 313 postes tenus.

sécurité routière

Les infractions récurrentes

Les infractions récurrentes constatées au cours de cette journée sont : le défaut de visite technique, le défaut de plaque, le défaut d’assurance, l’usage du téléphone au volant, le non port de casque et le non-respect du code de la route.

Lancement de la semaine de la sécurité routière

Lancée le vendredi 03 février 2023, sur l’esplanade de l’Immeuble Postel 2001 Abidjan-Plateau, sous la présidence du Directeur de Cabinet, Monsieur Coné Dioman, la phase 1 de la semaine de la sécurité routière a mobilisé une équipe de 130 rollers chargés de distribuer les flyers de sensibilisation aux usagers de la route ainsi que 27 médias issus essentiellement de la presse, l’audiovisuel et le numérique.

sécurité routière

Le ministre Amadou Koné félicite les forces de Défense et de sécurité

« Il faut féliciter les forces de l’ordre pour leur travail patient de sensibilisation. La police et la gendarmerie citoyennes que les ivoiriens saluent également.

Bravo aux hommes de Ibrahima Ouattara et de Vagondo Diomandé » a tweetté le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné.

Notons que les structures sous tutelle et celles rattachées au ministère des transports que sont la Direction Générale du transport terrestre et de la Circulation( DGTTC), la police spéciale de sécurité routière ( PSSR), l’office de la sécurité routière( OSER) ont bénéficié d’un appui important de la gendarmerie nationale et la police nationale dans le district autonome d’Abidjan.

En ce qui concerne l’intérieur du pays, les Directions Régionales et Départementales des Transports ont débuté la semaine de la sécurité routière avec l’appui des forces de défense et de sécurité ainsi que des responsables du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport Routier de leurs zones respectives.

Il faut enfin noter que l’opération s’est poursuivie toute la nuit avec un important dispositif au corridor de Gesco à Yopougon.

Nous y reviendrons.

Comments

comments