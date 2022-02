Semaine du 14 février : Retour sur l’essentiel des activités du Gouvernement ivoirien

L’actualité gouvernementale de la semaine du 14 au 18 février a été marquée par des activités, d’une part du Premier ministre Patrick Achi et d’autre part de certains ministères.

FILIERE ANACARDE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI ENCOURAGE A ACCROITRE LE TAUX DE TRANSFORMATION LOCALE DE LA NOIX DE CAJOU

Le Premier Ministre Patrick Achi a encouragé l’accroissement du taux de transformation locale des matières premières ivoiriennes, notamment de l’anacarde, le mercredi 16 février 2022 à Abidjan-Port Bouët, à l’ouverture conjointe de la 7ème édition de la Convention mondiale du cajou et de la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d’Ivoire (JNEC-CI). Pour le Premier Ministre, cela permettra de créer plus de revenus pour les braves paysans, plus d’emplois pour la jeunesse talentueuse et plus de richesses pour tout le peuple ivoirien.

INDUSTRIE : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI INAUGURE UNE USINE DE CIMENT D’UNE CAPACITE DE PRODUCTION DE 1,5 MILLION DE TONNES /AN

La deuxième usine de la Société de ciment de Côte d’Ivoire (SCCI) située au PK24, a été inaugurée, le mercredi 16 février 2022, par le Premier Ministre Patrick Achi. D’un coût d’investissement de 50 milliards de FCFA avec une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes, doublant ainsi sa production annuelle, la nouvelle usine a permis la création de plusieurs centaines d’emplois directs et indirects. Selon le Chef du gouvernement, le secteur du ciment a connu une évolution. Sa capacité de production est passée de moins de 2,5 millions de tonnes en 2011 à plus de 16 millions de tonnes en 2020, soit une hausse de 775% sur la même période.

DIALOGUE POLITIQUE : REPRISE DES DEBATS DE LA PHASE 5

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présidé, le lundi 14 février 2022 à Abidjan, les échanges dans le cadre de la poursuite des débats de la phase 5 du dialogue politique. Après avoir réceptionné les contributions des partis politiques participant au dialogue, le gouvernement a procédé à la compilation de toutes les observations et contributions faites par les partis et groupements politiques, ainsi que la société civile.

SITUATION ECONOMIQUE DE LA COTE D’IVOIRE : LE MINISTRE ADAMA COULIBALY RASSURE SUR LA ROBUSTESSE DE L’ECONOMIE IVOIRIENNE MALGRE LA COVID-19

Invité de l’émission « ça fait l’actualité » de la RTI 1, le vendredi 11 février 2022, le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a assuré de la robustesse de l’économie malgré la pandémie de la Covid-19. « Je puis vous dire que l’économie se porte bien aujourd’hui. Puisque le FMI, après avoir échangé avec différents acteurs, a confirmé effectivement que notre économie est robuste. En 2020 déjà, la Côte d’Ivoire a fait preuve de résilience avec un taux de croissance positif, là où au niveau mondial il y avait une récession », a indiqué Adama Coulibaly.

FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT : LA BIDC S’ENGAGE A RENFORCER SES INTERVENTIONS EN COTE D’IVOIRE

Le Président de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), George Agyekum Donkor, a assuré le 16 février 2022 à Abidjan, qu’au regard de la bonne santé financière de la Côte d’Ivoire, son institution va soutenir durablement le Plan de développement du pays.

