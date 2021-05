Sénat/ session de formation sur les budgets-programmes et le contrôle de la performance

Conformément à ses rôles et missions, le Sénat de Côte d’Ivoire assure le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques. Afin de mener à bien cette mission, le Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a autorisé une session de formation sur le budget-programme et le contrôle de la performance du 17 au 21 mai 2021, à l’Hôtel des Parlementaires de Yamoussoukro. Cette session de formation vise à éclairer les Sénateurs membres de la Commission des Affaires Économiques et Financières sur les processus d’élaboration du budget-programmes ainsi que sur les indicateurs de performance pour une meilleure évaluation des politiques publiques. Cette session de formation est animée par le Centre International de Management et d’Expertise-Financière (CIMEF International), cabinet désigné par le Programme Pays de Renforcement des Capacités (PPRC).

Discours de Monsieur KOUMOUE Koffi Moïse, Président de la Commission des Affaires Economiques et Financières du Sénat, représentant S.E.M Jeannot AHOUSSOUKOUADIO, Président du Sénat

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Chers collègues ;

Madame le Coordonnateur National du Programme Pays

Renforcement des Capacités (PPRC) ;

Monsieur le Directeur Général du Centre International de

Management et d’Expertise- Financière (CIMEF) ;

Monsieur le Secrétaire Général du Sénat ;

Mesdames et Messieurs ;

J’ai l’insigne honneur de prendre la parole, au nom de son excellence, Monsieur Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de cette session de formation dédiée, en principe, exclusivement aux sénateurs, membres de la CAEF, sur le thème : « Budget-programmes et contrôle de la performance ». L’indisponibilité, à la dernière minute, de certains membres, tenus de répondre à des rendez-vous médicaux impossibles à différer ainsi que diverses contraintes de temps de quelques-uns, ont permis l’ouverture, et c’est heureux, aux membres d’autres commissions ainsi qu’à des fonctionnaires et certains administrateurs du Sénat.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Chers collègues,

Les 28 et 29 avril dernier, nous étions déjà réunis, à la faveur d’un atelier de formation sur l’évaluation des politiques publiques, animé par le Réseau Ivoirien de Suivi- Evaluation (RISE), dont le Président est

Monsieur Adama DIAWARA, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique. Ce fut, de l’avis des participants, un partage fructueux aux sénateurs, des mécanismes permettant une bonne évaluation des

politiques publiques. A la suite de cet atelier ouvert à tous les sénateurs, nous voici, aujourd’hui, réunis, pendant toute la semaine du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021, dans un cadre

restreint, « confinés » pour des motifs impérieux de succès de nos missions, afin d’entamer une autre séance de renforcement des capacités, animée par le PPRC sur le

budget-programmes. Ainsi qu’il nous est donné de le constater, la présente session ordinaire démarre sur les chapeaux de roues, en écho aux propos de

Monsieur le Président du Sénat, qui, lors de son discours d’orientation prononcé le 13 avril 2021, appelait l’ensemble des sénateurs à veiller à l’exécution de toutes leurs missions constitutionnelles, en accordant une attention particulière au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques.

La présente session de formation organisée à l’initiative du PPRC vient donc, fort opportunément, pour doter les sénateurs, singulièrement ceux de la Commission des Affaires Economiques et Financières, des compétences spécifiques pour examiner, dans les conditions prévues par la Constitution et les lois de finances, le budgetprogrammes que la loi organique portant loi de finances n°2014-336 du 05 juin 2014, transposant les dispositions de la Directive

n°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances, a introduit depuis janvier 2020, dans notre ordonnancement juridique. Fini ainsi le budget des moyens qui avait

prévalu jusqu’à cette date. Place désormais au budget-programme. Mais qu’est-ce qu’un budget-programmes ? Quelles sont les principales innovations induites par les budget-programmes ? Quel est le rôle du Parlement dans le cadre des budget-programmes ? Et surtout, comment le Parlement peut-il assurer, dans le cadre des budgetprogrammes, un contrôle efficient et l’évaluation des politiques publiques ? Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Mesdames et Messieurs, Voilà autant de questions qui devront trouver des réponses pour chacune et chacun de nous lors de cette session de formation. J’espère que les organisateurs de cette formation nous permettront, au sortir de ce « confinement », de disposer des outils pour maîtriser tous les ressorts indispensables à l’examen efficace du budget-programme. Je voudrais donc vous prier de bien vouloir accorder une attention vigilante aux différents

modules de formation qui seront dispensés. Il me plaît maintenant d’exprimer la gratitude de notre Institution et de celle de son Président, à Madame le Coordonnateur du

Programme Pays de Renforcement des Capacités (PPRC) et à ses collaborateurs pour l’initiative très heureuse de cette session de formation et l’encourager à ne pas s’arrêter en si bon chemin mais de proposer toute action visant à appuyer le Sénat dans l’accomplissement efficient de ses missions. Je voudrais traduire toute notre reconnaissance à Monsieur le Directeur Général du Centre International de Management et d’Expertise-Financière (CIMEF) et à son équipe, pour leur appui au PPRC et à notre Institution. Je n’ai aucun doute, chers collègues,

qu’avec les experts de ces organisations, la représentation nationale disposera

désormais des compétences qui lui permettront de jouer pleinement avec vigilance, son rôle visant à contribuer à affermir la bonne gouvernance pour le bienêtre des populations. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, Tout en vous exhortant, avec une bienveillante insistance, à suivre avec une assiduité exemplaire cette session.

Je vous remercie !

