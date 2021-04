Sénat/ Session ordinaire 2021 : Cérémonie solennelle d’ouverture

Le Sénat de Côte d’Ivoire a procédé à l’ouverture de sa session ordinaire 2021, ce mardi 13 avril 2021, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro, comme constaté par AbidjanTV.Net.

Au cours de cette cérémonie solennelle, le Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance pour le soutien de la Nation pendant sa période d’absence pour cause de maladie.

Il a par ailleurs rappelé le bilan de l’Institution pour la session ordinaire 2020 et a défini les perspectives pour la nouvelle année parlementaire.

SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO a surtout réitéré la ferme volonté du Sénat de Côte d’Ivoire de contribuer pleinement au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale dans notre pays.

Sapel MONE

