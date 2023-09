Sénatoriales dans l’Iffou : Kouadio Delphin et Diby Béatrice comptent offrir la victoire au Pdci-Rda Par Edgar Yeboue

Pour les Sénatoriales du 16 septembre, le destin du Pdci-Rda dans l’Iffou se trouve entre les mains du duo Kouadio Kpli Delphin et Diby N’’Goran Béatrice.

Ce tandem veut, comme aux régionales et municipales, accentuer la suprématie du parti dans la région.

Avec pour slogan : « Expérience, solidarité et paix », ce duo compte capitaliser l’expérience de Kouadio Kpli Delphin, sénateur sortant et la fougue de Diby Béatrice qui se jettent dans le grand bain de la politique.

Pour ce premier jour de campagne, Kouadio Delphin a pris son bâton de pèlerin, afin de convaincre le collège électoral, en attendant que sa colistière le rejoigne aujourd’hui. Rencontré à Daoukro, il a affirmé que l’élection de ce duo lui permettra de continuer le travail qu’il a commencé au Sénat.

« Nous sommes de ceux qui ont initié un dialogue en faveur des collectivités. J’ai été maire et je connais la souffrance de ces élus. C’est pourquoi, nous avons fait un plaidoyer afin que l’État augmente le financement des collectivités. Aussi, avons-nous entamé une lutte pour que les choses soient désormais flexibles en termes de décaissement des moyens et que le contrôle budgétaire se fasse après exécution des travaux, de sorte à permettre aux collectivités de travailler selon leur projet. Et c’est ce que nous voulons continuer », a-t-il soutenu.

Il pense que sa colistière qu’il juge intelligente et humble ferait une bonne sénatrice. Après la razzia des candidats du Pdci-Rda aux régionales et municipales dans la région, qu’il a soutenus, il compte sur tous les conseillers de ce parti pour concrétiser leur victoire.

Kouadio Kpli Delphin et Diby N’Goran Béatrice, ensemble pour faire triompher le Pdci-Rda.