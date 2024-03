Sénégal : Bassirou Diomaye Faye félicité par Bola Tinubu

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a adressé ce mercredi, ses vifs félicitations à Bassirou Diomaye Faye, président élu du Sénégal.

Bola Tinubu réagit à l’élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal

Dans un communiqué ce mercredi, Ajuri Ngelale, conseiller spécial de Bola Tinubu pour les médias et la publicité, a déclaré que le président du Nigeria a félicité le tout nouveau président élu du Sénégal. « Le président Tinubu note que le président élu Faye est plein de promesses et d’un bilan remarquable, et lui souhaite beaucoup de succès dans sa tâche importante de diriger le bon peuple du Sénégal », indique le communiqué.

Bola Tinubu a également félicité le président Macky Sall, pour avoir supervisé une élection qui a été largement qualifiée de pacifique et transparente. « Le président Tinubu déclare que le succès de l’élection présidentielle au Sénégal et le bon déroulement des élections générales au Libéria il y a quelques mois ont confirmé sa conviction de longue date que la racine de la démocratie est profondément ancrée en Afrique de l’Ouest et ne fera que se renforcer, car, il est arrosé par la bonne gouvernance, la justice et l’équité envers tous ».

En tant que président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu a affirmé que le déroulement réussi des élections au Sénégal constitue un coup de pouce pour l’organisation sous-régionale dans ses efforts visant à promouvoir la paix et l’ordre constitutionnel, ainsi qu’à renforcer les liens entre les États membres.

Sorti victorieux de l’élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment le 2 avril prochain. Le nouveau chef d’Etat du Sénégal, bras droit de l’opposant Ousmane Sonko, prône la rupture et la réconciliation.