SENEGAL-EUROPE-COOPERATION / Migration : Ismaïla Madior Fall pour une ‘’approche globale, durable et concertée’’ avec l’Europe

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Ismaïla Madior Fall, s’est réjoui de la ”convergence de vues” entre l’Union européenne (UE) et l’État du Sénégal en estimant qu’elle permettra aux deux parties d’avoir une ”approche globale, durable et concertée” en matière de migration.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre de plusieurs membres du gouvernement sénégalais avec l’ambassadeur de l’UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani, M. Fall a estimé que leur concertation devrait leur permettre d’aller vers une ‘ ‘approche globale, durable et concertée de la migration”.

”Monsieur l’ambassadeur de l’Union européenne […] a rappelé tout à l’heure la convergence de vues sur beaucoup de questions d’intérêt commun entre l’État du Sénégal et l’Union européenne, ce qui a traduit un besoin d’aller ensemble”, at-il souligné.

Ismaïla Madior Fall s’est prononcée en faveur de la ”maîtrise des flux de migrants, dans un esprit de respect et de dignité”.

Ses collègues chargés des Forces Armées (Oumar Youm), de l’Économie, du Plan et de la Coopération (Doudou Ka), de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (Mariama Sarr) ont également pris part à la rencontre en même temps que plusieurs ambassadeurs de pays européens.

M. Fall, s’exprime au nom de l’État du Sénégal, s’est réjoui des ”échanges équilibrés, approfondis et francs” du Sénégal avec l’UE.

Ces échanges sont de nature à contribuer au ”renforcement de [leur] compréhension mutuelle, sur des questions d’intérêt commun”, at-il dit, estimant que ”la coopération entre l’Union européenne et le Sénégal fait partie des plus belles».

Pour ”une meilleure représentativité de l’Afrique” dans les institutions multilatérales

Jean-Marc Pisani a parlé, lui aussi, de « points de convergence » entre les deux partis.

Il considère la rencontre qu’ont eue les deux parties comme « un espace privilégié d’interactions sur les questions d’intérêt mutuel ».

C’était également l’occasion d’une ”revue générale de la coopération bilatérale”, selon M. Pisani.

”Ce dialogue témoigne du dynamisme et de la qualité du partenariat entre l’UE et le Sénégal”, at-il ajouté en se réjouissant d’un ”partenariat solide et de longue date” entre le Sénégal et les pays membres de l’Union européenne.

Selon Jean-Marc Pisani, les ministres sénégalais et les ambassadeurs européens ont également évoqué la « transition écologique et numérique ».

Les questions liées à la jeunesse, à la formation professionnelle, aux infrastructures, aux droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et au financement de l’économie sénégalaise ont été abordées, selon lui.

Jean-Marc Pisani s’est prononcé également en faveur d”’une meilleure représentativité de l’Afrique” dans les institutions multilatérales.