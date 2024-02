Sénégal : l’accès à l’internet mobile coupé

La situation politique au Sénégal s’empire chaque seconde. Après les manifestations, les heurts entre les forces de sécurité et les manifestants, c’est le tour de la coupure des données mobiles. Une décision qui émane du gouvernement.

La proposition de loi visant à reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024 est au cœur des tensions au Sénégal. En effet, la justification du gouvernement pour la coupure d’internet repose sur la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux, ainsi que sur des menaces de troubles à l’ordre public. Une mesure qui vise selon le gouvernement de Macky Sall à contrôler la propagation de l’information et à maintenir la stabilité dans le pays.

Pour rappel, c’est la première fois qu’une élection présidentielle est reportée au Sénégal, en raison de conflits entre le Conseil constitutionnel et l’Assemblée nationale. Une circonstance inhabituelle et potentiellement source de préoccupations pour la stabilité politique.

Par ailleurs, la situation politique et les événements en cours nécessitent une surveillance continue pour comprendre l’évolution de la crise et ses conséquences sur la vie politique du Sénégal.