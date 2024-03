Sénégal: l’auteur de l’incendie au tribunal de Dakar arrêté

L’individu responsable de l’incendie survenu au tribunal de Dakar, au Sénégal, a été appréhendé par les autorités.

L’individu soupçonné d’avoir provoqué l’incendie a été identifié et placé en détention par la police. Une enquête sera menée pour éclaircir les raisons derrière cet acte et il sera traduit en justice. En effet, les autorités ont exprimé leur engagement à faire toute la lumière sur cette affaire et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de futurs incidents similaires.D’après les dernières informations, l’auteur de l’incendie a été identifié comme étant A. Dacosta, un employé chargé du nettoyage, qui aurait aménagé un espace dans le tribunal pour cuisiner des beignets qu’elle vendait sur place. Face à cela, la gendarmerie de Thiong aurait procédé à son arrestation suite à l’incident.

Par ailleurs, des investigations supplémentaires sont envisagées afin de comprendre les circonstances exactes de l’incendie et les motivations de l’individu présumé.