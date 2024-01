Sénégal : Macky Sall annoncé à Rome et à Barbade

Le Président Macky Sall de la République du Sénégal a quitté le Dakar ce dimanche 28 janvier 2024 pour participer au Sommet Italie-Afrique qui se déroulera à Rome le lundi 29 janvier. Un sommet au cours duquel diverses thématiques telles que l’énergie, la sécurité alimentaire, l’éducation, la culture, la lutte contre le terrorisme et la migration seront au rendez-vous.

Aux dernières nouvelles, sauf changement de programme, après sa participation au sommet en Italie, le président Macky Sall se rendra à La Barbade pour une visite officielle de trois jours à partir de mardi.

En effet, la Barbade, une ancienne colonie britannique dans les Caraïbes, a acquis son indépendance en 1966 et a officiellement rompu ses liens avec la Couronne britannique le 30 novembre 2021. À cet effet, le président Macky Sall est prévu de retourner à Dakar le 1er février.

En réalité, la visite en Italie et à La Barbade témoigne de l’engagement du Sénégal dans les relations internationales et les discussions sur des questions importantes telles que le développement, la sécurité, l’éducation et la coopération bilatérale.