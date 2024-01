Sénégal : Macky Sall prône pour des élections apaisées

Le président sénégalais Macky Sall, dans un message du nouvel an à la nation, met l’accent sur l’importance d’assurer le bon déroulement de l’élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Ceci montre son engagement à maintenir la stabilité et la démocratie au Sénégal.

Le discours du président sénégalais à l’occasion du Nouvel An revêt une grande importance pour le pays. Il met en évidence son engagement à garantir des élections présidentielles pacifiques et bien organisées, prévues pour le 25 février 2024.

En effet, cet engagement selon la première autorité sénégalaise vise à maintenir la stabilité. À cet effet, en montrant son désir de voir les élections se dérouler dans les meilleures conditions d’organisation, le président envoie un signal fort tant aux candidats qu’à la population sénégalaise.

Il met ainsi l’accent sur l’importance de respecter les procédures électorales, la transparence et l’équité tout au long du processus électoral. «je ferai en sorte que l’élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule, comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d’organisation. J’invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous, ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair-play.» a t-il lancé.

En revanche, cette approche pour le président Macky Sall est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans le système démocratique et promouvoir la participation citoyenne. Ainsi, en invitant tous les candidats à travailler dans le même esprit, il encourage l’esprit de collaboration et de respect mutuel entre les candidats rivaux. Cela contribue à réduire les tensions politiques et à éviter les discours incendiaires, favorisant ainsi un climat apaisé en période électorale.