Sénégal : Ousmane Sonko appelle à manifester pour sa libération

Ousmane Sonko, chef de l’opposition au Sénégal, affirme être détenu illégalement par les forces de sécurité et appelle le public à manifester pour demander sa libération. Selon lui, les principes démocratiques sont violés dans le pays. Il critique le fait qu’un citoyen puisse être séquestré simplement parce qu’il est un opposant ferme au régime de Macky Sall, le président en exercice. Ousmane Sonko, âgé de 48 ans et président du parti PASTEF-Patriotes, est très populaire auprès des jeunes sénégalais. Lors de sa récente “caravane de la liberté” qui a parcouru 500 kilomètres, des affrontements ont éclaté avec les forces de sécurité, causant un décès. Ousmane Sonko appelle tous les Sénégalais à prendre leurs responsabilités, à sortir et à faire face à Macky Sall. Il demande un mouvement de résistance national conformément à la constitution pour contrer ce qu’il considère comme une dictature établie, car le président Sall envisage un troisième mandat présidentiel malgré les objections de ses opposants, qui estiment cela inconstitutionnel.