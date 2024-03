Sénégal : Ousmane Sonko dans le prochain gouvernement ? Réponse de Bassirou Diomaye Faye

Mentor et acteur majeur de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, que deviendra Ousmane Sonko dans le nouveau dispositif de gestion qui va se mettre à la tête du Sénégal ? La question est actuellement sur toutes les lèvres. Interrogé sur la préoccupation, par un média international, le nouveau président a servi une réponse qui ne met fin aux supputations et imaginations.

Au Sénégal, l’euphorie suscitée par la victoire surprise de Bassirou Diomaye Faye tombe déjà. L’heure est aux tractations pour la formation de la première équipe qui va actionner la mise en œuvre du projet de société qu’il a porté et défendu. On ne peut parler de la formation de cette nouvelle équipe sans évoquer un nom qu’on ne présente plus, Ousmane Sonko.

Quelle place le président du Pastef va-t-il occuper dans le dispositif ? Sera-t-il dedans ou non ? Ousmane Sonko sera-t-il le prochain Premier ministre ? Conseiller spécial ? « Quant à la place, justement, d’Ousmane Sonko, le futur président a affirmé dans les colonnes du Monde qu’il ne lui a rien promis », a rapporté RFI dans une publication mise en ligne jeudi soir. À partir de ce moment, toutes options sont donc ouvertes et sont à prendre en compte.

Dans l’entourage des deux hommes, il se dit qu’Ousmane Sonko ne compte pas prendre une part active dans la gestion du pays aux côtés de sa « doublure« . Par contre, d’autres proches voient déjà le président de Pastef à la Primature ou encore à la tête de l’Assemblée nationale dans le cas des élections législatives anticipées après une possible dissolution du Parlement actuel.

Après sa prestation de serment prévue pour mardi prochain, le nouveau président de la République ne devrait pas tarder à communiqué la liste de son gouvernement. Les différentes préoccupations à ce sujet seront donc résolues dans quelques jours. Ce qu’on sait pour le moment, c’est la promesse faite par Bassirou Diomaye Faye. Il a promis d’appeler à ses côtés des hommes et des femmes de « valeur et de vertu ». Son équipe sera composée de « Sénégalaises et de Sénégalais, de l’intérieur et de la diaspora, connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme ».