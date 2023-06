Sénégal: tensions persistantes au lendemain de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko

À Ziguinchor, fief d’Ousmane Sonko, des affrontements ont repris

À Ziguinchor, les affrontements ont fait 3 morts ce 1er juin. Tension très forte dans cette ville de Casamance. De nombreux édifices régionaux de l’état et des écoles ont été saccagés. La situation était revenue au calme ce vendredi matin mais elle était train de se tendre à nouveau à la mi-journée.

Les affrontements ont repris dans différents endroits de la ville. C’est notamment le cas dans le quartier Kadior, sur le boulevard 54, où des jeunes font face aux forces de l’ordre. La ville est quasiment à l’arrêt aujourd’hui. Les commerces sont fermés, les voitures ne peuvent pas circuler. Ziguinchor porte les stigmates des violents affrontements de la veille.

Il restait encore ce matin à certains endroits des troncs d’arbres et des amas de pierres sur les routes.

Les heurts entre jeunes et forces de l’ordre ont donc causé la mort de trois jeunes de la ville. Aucun bilan chiffré n’a été communiqué pour ce qui est des blessés. Les affrontements ont duré hier toute la journée jusqu’à tard dans la nuit.

Des agences et services régionaux de l’État ont été saccagés. C’est notamment le cas de l’Agence nationale des statistiques et de la démographie. Également prises pour cibles, des banques comme le Crédit mutuel. Plusieurs sources rapportent également que de nombreuses écoles et des lycées ont été vandalisés. « Rien n’a été épargné », commente, dépitée, une source locale.