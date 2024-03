Sénégal : voici la fortune de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président élu

Avant son entrée en fonction, on a une idée claire sur le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye. A quelques du vote ayant conduit à son élection, il a rendu public son patrimoine pour faire preuve de transparence.

Visiblement, la fortune de Bassirou Diomaye Faye ne pèse pas trop gros. Selon la déclaration de patrimoine qu’il a faite le 22 mars 2024, l’Inspecteur des impôts et des domaines roulait en réalité sur des dettes.

Sur le patrimoine foncier, il dispose de trois terrains (foncier non bâti) et d’une maison bâtie sur un terrain de 200m2 à Mermoz attribué par le syndicat des impôts. Cette maison lui sert de domicile familial depuis 2021. Elle a été construite de 2017 à 2017 en partie sur fonds propres et en partie par des prêts (déjà soldés) UBA et BICIS. La valeur de chacune des trois terrains non bâtis est respectivement estimée à 3 000 000 FCFA ; 15 050 000 FCFA ; 700 000 FCFA.

Sur l’un des terrains non bâtis, le nouveau président a entrepris un projet agricole avec un investissement évalué à 29 600 000 FCFA.

A la date du 22 mars 2024, Diomaye Faye a deux véhicules. Un Focus 2012 acheté en occasion en 2019 à 6 500 000 FCFA. Le deuxième véhicule est un Ford Explorer Platinum acquis d’occasion en 2022.

Des avoirs bancaires…

Deux comptes bancaires au nom de Bassirou Diomaye Faye. Le premier est logé à UBA avec un avoir de 3 276 046 FCFA au 19 mars 2024 et un second compte à BICIS avec 786 782 FCFA au 19 mars 2024.

Une dette totale de 48 millions de francs CFA

Il traine une dette évaluée au total à 48 millions de francs CFA. La première dette de 30 millions francs CFA a été contractée le 05 septembre 2022 avec UBA. La deuxième est de 8 millions francs CFA avec BICIS en août 2022. Le troisième prêt a été contracté avec l’un de ses amis pour un champ.

Ainsi se résume la fortune de Bassirou Diomaye Faye, ce qui fait office de son patrimoine avant sa prise officielle de la fonction de président de la République du Sénégal.