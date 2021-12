Session ordinaire 2021 : cérémonie solennelle de clôture

Le Sénat de Côte d’Ivoire a tenu, ce mercredi 22 décembre 2021 à Yamoussoukro, la cérémonie solennelle de clôture de sa session ordinaire 2021, la quatrième de la première législature.

Plusieurs personnalités ont marqué de leurs présences cette cérémonie notamment, M. Aka Aouélé Eugène, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, M. Kavany Diomandé, Président de la Cour des Comptes et M. Théophile Ahoua N’Doli, Inspecteur Général d’Etat.

Étaient également présents plusieurs membres du corps diplomatiques, le Préfet de Région, Préfet du Département de Yamoussoukro, le maire de Toumodi, le représentant de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels, ainsi que de nombreuses autorités administratives, politique et coutumières.

Au cours de son allocution, le Président du Sénat, SEM Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, a fait le bilan de la session ordinaire 2021 de l’Institution. Il a rappelé l’ensemble des actions menées par le Sénat en faveur des Collectivités territoriales.

Par ailleurs, le Président Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO a insisté sur le devoir de redevabilité des Sénateurs envers leurs mandants. Il a exhorté chaque Sénateurs à accompagner le processus national de dialogue politique initié par le Gouvernement.

