Session ordinaire du Sénat : le Premier Ministre Patrick Achi se félicite de la normalisation de la vie politique dans le pays

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, s’est félicité le mardi 13 avril 2021 à Yamoussoukro de la normalisation de la vie politique en Côte d’Ivoire.

C’était lors d’une déclaration à la presse, après l’ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat.

« Nous nous félicitons de la normalisation de la vie politique en Côte d’Ivoire, à travers la reprise des activités de toutes les institutions de notre pays, notamment l’Assemblée Nationale et le Sénat. Cela consacre la marche en avant de la démocratie et marque ainsi, non seulement la reprise de la vie politique, mais également de la vie économique et sociale. Et ce, à la satisfaction de nos populations qui attendent beaucoup de nous », a dit le Premier Ministre.

Le Chef du gouvernement a indiqué que de nombreux chantiers de développement qui consacrent la prééminence des Régions sont inscrits dans le projet de société du Président de la République, et que le Sénat veillera à leur bonne mise en œuvre.

Auparavant, Patrick Achi s’est réjoui de revoir le Président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, qui avait été absent du pays pour raison de santé. Il a traduit toute sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara qui lui a apporté assistance au cours de sa période de maladie à l’extérieur du pays.

Le Sénat est la chambre haute du Parlement de la Côte d’Ivoire depuis l’adoption de la Troisième République en 2016. Il assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.

