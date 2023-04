Lapidaire. C’est par le biais d’un communiqué que le leader de One Moris et ancien CEO de Mauritius Telecom a réagi.

Après avoir pris connaissance des « attaques personnelles » à son égard sur le plateau d’une radio privée, Sherry Singh invite « tous ceux ayant des preuves incriminantes contre ma personne d’informer les autorités ». Voila de quoi faire réfléchir. Son nom n’est pas cité, mais il n’est un secret pour personne que Rajen Valayden est ciblé. Quand il ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux à dénoncer selon lui un système mafieux, le rédacteur en chef de Liberation Moris va sur les plateaux radios et fait de graves allégations contre Sherry Singh.

” C’est la même radio, le même animateur et les mêmes personnes qui m’ont montré à plusieurs reprises leur amour depuis les élections de 2019, malgré mes nombreuses explications et déclarations publiques et les enquêtes menées par diverses autorités.” Et de déclarer “Je comprends la frustration personnelle de ces personnes, leur programme politique et la nécessité de détourner l’attention du public du contexte politique actuel préoccupant.”

Rappelons que l’épouse de Rajen Valayden, employée de Mauritius Telecom a été transférée sous l’ère Sherry Singh. Depuis, c’est une croisade que mène son époux au nom de la transparence et sa vérité concernant les contrats et magouilles au sein de cet organisme de l’Etat.