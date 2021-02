Show-biz : Davido se tatoue les visages de ses enfants sur son corps

“Un enfant est une émanation de celle de son père ,”selon François de Reynaud de Montlosie dans “Les mystères de la vie humaine (1829)”. D’où une fierté pour le parent.

L’artiste chanteur Nigérian Davido a décidé de se tatouer les visages de ses enfants sur son corps et justifie l’acte.

“Je ne suis pas tout le temps avec mes enfants. Avoir leurs visages sur moi c’est comme si nous sommes ensembles quand je suis en déplacement,” dit-il.

Rappelons que David Adedeji Adeleke, connu sous le nom de Davido, né le 21 novembre 1992 à Atlanta en Géorgie aux États-Unis, est un chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques nigerian.

Il a fait ses débuts dans la musique en tant que membre du groupe de musique KB International. Il a étudié l’administration des affaires à l’Université Oakwood avant d’abandonner ses études pour enregistrer des références vocales. Davido s’est fait connaître en 2011 avec la sortie de ” Dami Duro “, le deuxième extrait de son premier album studio Omo Baba Olowo (2012). L’album contient également six autres singles : Back When, Ekuro, Overseas, All of You, Gbon Gbon et Feel Alright. En 2012, Davido a remporté le prix Headies du prochain classement.

Sapel MONE

