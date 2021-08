Showbiz: vibrant message d’Emmanuelle Keita à ses fans

« Pourquoi vous pleurez, si vous pleurez ça veut dire que tout ce qu’on dit sur moi vous croyez ? »

” Ne pleurez pas, parce que j’ai la vie, j’ai la santé et j’ai encore le temps de rattraper mes erreurs et mes mauvais choix.

Y a rien qui fait pleurer, on fait tous des erreurs et des mauvais choix, et faut assumer.

Ne pleurez pas au contraire soyez dure avec moi, ne pleurez pas il faut juste être ferme d’accord ?

Soyez sereine d’accord ? Ne pleurez surtout pas y a rien qui fait pleurer ici.

Dans la vie chacun fait ses mauvais choix, malheureusement nous nos choix sont publics sinon ne pleurez pas, ne versez pas une seule larme y a rien qui fait pleurer. “

Melv Le Sage

