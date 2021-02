Shoz-biz : le Chantre Exell n’a jamais dit qu’il est PD

Un post sur la page Facebook du chantre ivoirien Exell l’accuse d’être un “PD” expression qui signifie Homosexuel dans le jargon ivoirien. Le Chantre de l’Éternel a apporté un démenti formel.

La réaction du chantre Excell suite à la publication l’accusant de Pédophile semble rassurée ses fans. L’auteur de “Au paradis” n’a jamais dit qu’il est PD. Sur sa page Facebook officielle la voix dénonce une persécution.

“Les personnes de destinée sont celles qui sont combattues, c’est pourquoi pardonne toujours à ceux qui te blessent. C’est vrai La douleur dans un défi comme le mien fait mal, mais dans ces moments garde le sourire et poursuis ton rêve!! Car c’est dans la nuit noire que l’on voit les plus belles étoiles “, a t-il dit.

Révélé il y a des années au public ivoirien, le chantre avait réussi à s’imposer dans le milieu de la musique gospel grâce à sa magnifique voix et ses beaux textes. Il avait conquis la Côte d’Ivoire et le reste de l’Afrique. Dans sa récente publication l’éminent exhorte ses fans.

“Peu importe ce que les hommes peuvent dire rappelle-toi toujours que ton avenir est entre tes mains et pas dans leurs bouches, continues ton chemin,oublies les bruits du dehors et poursuis ton but, Je ne me laisserai jamais distraire par ceux qui mettent la pression avec leur propre emploi du temps de la vie, celui de Dieu est le meilleur.”

“Je regarde a ce qui naît de cette épreuve et non a ce qui meurt, j’étais dans mon coin c’est vous même qui m’aviez rendu célèbre. Il en faut beaucoup plus pour arrêter un lion, a -t-il conclu.

