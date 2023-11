si à empêcher l’influence de la Russie et de la Chine

En Afrique du Sud, le 20e sommet de l’Agoa, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, s’est tenu du 2 au 4 novembre à Johannesburg. Depuis 2000, cette loi américaine permet aux pays d’Afrique subsaharienne éligibles d’exporter aux États-Unis sans avoir à payer de droits de douane. Cela concerne actuellement 35 pays, qui ont exporté par ce biais pour plus de 10 milliards de dollars en 2022. Entretien avec Eckart Naumann, économiste et senior associate au Trade Law Centre (Tralac), cofondateur du site Agoa.info.

Le Point Afrique : Quels ont été les enjeux principaux de ce 20e forum de l’Agoa ?

Eckart Naumann : C’est un forum particulièrement important en ce moment, car on est à moins de deux ans de l’expiration de l’Agoa, en septembre 2025. En 2015, le renouvellement avait été voté seulement quelques jours avant l’expiration, cela avait été très déstabilisant pour de nombreuses entreprises. On doit à tout prix éviter ce scénario. Les importateurs et investisseurs américains, et les exportateurs africains veulent un peu d’assurances, ils veulent savoir s’il va y avoir une continuité, car cela pourrait avoir un impact sur les décisions d’investissement. La revendication principale des pays africains est donc d’obtenir la confirmation du renouvellement de l’Agoa.

L’administration Biden s’est désormais prononcée en faveur de ce renouvellement : le président Biden a écrit une lettre implorant le Congrès de renouveler l’Agoa. Et des sénateurs éminents et influents ont également écrit aux dirigeants du Sénat pour les implorer d’inscrire le processus de renouvellement de l’Agoa au calendrier législatif dès que possible. Il y a aussi cette considération d’avoir un renouvellement de vingt ans au lieu de dix ans.

Mais en fin de compte, la décision de renouveler appartient au Congrès.

Le président Biden a annoncé en début de semaine la suspension prévue du Gabon, de l’Ouganda, du Niger et de la République centrafricaine à partir du 1er janvier 2024, pour non-respect des critères d’éligibilité. Ces suspensions ne sont-elles pas aussi un facteur d’incertitude ?

Ces critères d’éligibilité sont considérés comme étant trop stricts et un instrument très brutal pour punir ou encourager un pays à améliorer sa situation. Concernant le Niger et le Gabon par exemple, ils perdent leur éligibilité car ils ont connu des changements de pouvoir anticonstitutionnels. Donc ce qu’il se passe en réalité, c’est qu’à cause de décisions des dirigeants ou des militaires par exemple, ce sont finalement les commerçants, les travailleurs, les familles, les consommateurs qui sont punis. C’est donc un instrument très brutal pour influencer ou faire pression sur la situation, en punissant les mauvais acteurs. Un certain nombre de pays ont donc exprimé leur inquiétude, et avancé la possibilité de passer d’un processus d’examen annuel à un processus d’examen sur cinq ans, qui permettrait d’évaluer ces pays tous les cinq ans. Et s’il y a des violations évidentes des critères d’éligibilité, alors oui, le pays doit être suspendu.

L’Afrique est aussi en train de mettre en place son propre espace de libre-échange, la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine). L’Agoa, qui ne concerne que les pays d’Afrique subsaharienne et 35 bénéficiaires à ce jour, risque-t-elle d’entrer en conflit avec cette initiative ?

C’est une autre question qui est ressortie de ce forum, pour améliorer l’Agoa : lier un peu plus étroitement les préférences Agoa à ce qui se passe en termes d’intégration régionale sur le continent avec cette zone de libre-échange africaine. La Zlecaf n’a pas été officiellement adoptée, mais il s’agit d’un fort engagement en matière d’accords commerciaux, et cela va avoir un impact.

Les États-Unis ont affirmé vouloir soutenir la Zlecaf, et une manière innovante de le faire serait par exemple de lier les règles d’origine de l’Agoa à la possibilité de s’approvisionner auprès de pays non Agoa du continent africain. Cela signifie donc qu’un pays comme la Côte d’Ivoire pourrait sous-traiter certains produits bruts à des pays non Agoa, comme les pays d’Afrique du Nord, et les transformer localement, pour ensuite les exporter aux États-Unis comme produit fini Agoa. Cela encouragerait les chaînes de valeur régionales.

Après vingt-trois ans d’exercice, quels sont les échecs de l’Agoa ?

Une chose que l’Agoa n’a pas réussi à réaliser est de conquérir une plus grande part du marché américain. Lorsqu’elle a été adoptée pour la première fois sous l’administration Bill Clinton, la part des importations américaines en provenance des pays bénéficiaires de l’Agoa était légèrement supérieure à 1 %. Aujourd’hui, c’est moins de 1 %. En tant que pays africains, nous ne parvenons pas à conquérir davantage de parts du marché américain.

En outre, tous les pays n’ont pas bénéficié de l’Agoa de façon équivalente. L’Agoa a beaucoup profité à certains pays : le Kenya, le Lesotho, Madagascar, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, l’île Maurice? Une bonne douzaine en ont réellement bénéficié, et d’autres pas du tout.

Eckart Naumann est un économiste reconnu pour ses travaux de recherche et son travail de conseil sur des sujets comme les règles d’origine, ou encore d’accès au marché. © DR

Cela étant dit, il faut tenir compte du fait que les avantages sont sous-estimés, car les données de l’Agoa ne reflètent pas l’ampleur des échanges qui y sont liés. Par exemple, le cuivre zambien est transformé en câbles au Botswana, qui sont ensuite exportés vers l’Afrique du Sud pour l’industrie automobile, et ces voitures sont exportées vers les États-Unis. Le Botswana, la Zambie et l’Afrique du Sud en profitent donc, mais seule l’exportation de la voiture finie depuis l’Afrique du Sud est prise en compte.

Il existe aussi tout un pan du commerce avec les États-Unis qui n’est pas taxé dans le cadre de la politique commerciale américaine. Cela concerne, en 2022, 37 % des exportations des pays bénéficiaires de l’Agoa. Les exportations de produits Agoa représentent 40 % des exportations, ce qui donne 97 % du commerce total vers les États-Unis non taxé. On ne peut donc pas reprocher à l’Agoa de ne pas être assez large : seules 3 % des exportations relèvent des relations commerciales normales, et ce sont surtout les exportations d’aluminium et d’acier provenant d’Afrique du Sud.

Le problème est qu’il y a souvent un processus douanier très difficile, le coût de la logistique, la difficulté surtout pour les PME de s’y retrouver dans l’environnement réglementaire américain? autant de problèmes qui rendent les exportations difficiles. Il y a beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là.

Le côté rigide de l’Agoa ne risque-t-il pas d’inciter les pays africains à se tourner vers d’autres partenaires commerciaux ?

Les États-Unis considèrent certainement que les rapprochements avec la Russie ou la Chine sont, sinon inquiétants, un problème qui doit être résolu et qui pousse à la vigilance pour ne pas se retrouver à la traîne. Et je pense que cela joue vraiment un rôle dans le renouvellement de l’Agoa. Alors qu’il y avait des incertitudes concernant cette extension, il est désormais certain que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ne pas garder les pays bénéficiaires de l’Agoa à leurs côtés. Il y a une volonté partagée de procéder rapidement à ce renouvellement, pour verrouiller cette relation et empêcher l’influence de la Russie ou de la Chine de profiter d’un vide potentiel.

En termes de soft power, favoriser cette relation économique et politique est absolument essentiel pour les États-Unis. Avant l’Agoa, les États-Unis n’avaient pratiquement aucune relation commerciale avec l’Afrique.

Mais cela va dans les deux sens : les pays africains valorisent, eux aussi, beaucoup cette relation commerciale.