« Si devais noter le président Ouattara sur 10, je lui donnerais au maximum 3 sinon 2, parce qu’il n’a fait aucune réforme », Gnamien Konan

Le président de La Nouvelle Côte d’Ivoire n’en démord pas. En dépit de la bonne croissance économique exhibée fièrement par le régime du Président Alassane Ouattara, Gnamien Konan ne semble pas satisfait.

Invité du site d’informations en ligne linfodrome, l’ancien directeur général des douanes a marqué d’une croix rouge la gouvernance d’Alassane Ouattara. « Si devais noter le président Ouattara sur 10, je lui donnerais au maximum 3 sinon 2. Parce Que pour moi, il n’a fait aucune réforme.

Je considère que faires des ponts et des routes, acheter des table-bancs, c’est à la portée de tout le monde », dit-il. Ajoutant : « Il faut que monsieur et le RHDP viennent un jour dire aux Ivoiriens par rapport aux régimes précédents combien de ressources ils ont eues en plus. Pour moi, il n’a rien fait. N’ayez aucun complexe, ce régime a échoué lamentablement », déclare l’ancien ministre de la fonction publique.

En effet, ce n’est pas la première fois que Gnamien désavoue le régime au pouvoir. Homme actif et prompt à critiquer les insuffisances dans la gestion du pouvoir de l’état, le député de Botro ne manque pas d’occasion pour donner sa vision pour développement de la Côte d’Ivoire.

« Le changement ne se fera pas par le nombre de routes, de ponts, de Châteaux d’Eau…Mais par un changement de mentalité. De notre manière de servir notre pays. Travaillons plus et mieux », avait-il déclaré dans une publication.

