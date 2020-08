Si Eudoxie Yao devient Présidente : ” plus de mendiants aux 4 coins des rues”

Eudoxie Yao est très sérieuse. Après avoir publiquement exprimé sa volonté de se présenter à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, elle multiplie sur les réseaux sociaux ses propositions pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Ce mercredi elle dresse une autre liste de son programme de gouvernement . Cette fois-ci, elle parle de ses actions en faveur les musulmans une fois au pouvoir.

“Chaque année J’offrirai Le pélerinage à la mecque à 1000 musulmans issus de couches sociales défavorisées. Je vais

construire des mosquées dans tous les marchés d’Abidjan et de l’intérieur du pays

– Installer des tentes spéciales pour les mendiants. Plus de mendiants aux 4 coins des rues.

-Une loi pour légaliser la polygamie avec tout au plus trois femmes par homme afin qu’elles soient toutes reconnues au même titre devant la législation.

Et bien d’autres actions que je vous ferai découvrir avec le temps ” a-t-elle déclaré.

Sapel MONE

