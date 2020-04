Si Ouattara a été mêlé à toutes ces tentatives de déstabilisation du pouvoir contre Bédié et Gbagbo, Gon n’est-il pas mouillé ?

Si donc le nom de Ouattara a été mêlé à toutes ces tentatives de déstabilisation du pouvoir contre Bédié et Gbagbo, Gon n’est-il pas mouillé ?

Concernant l’idée du boulet de la rébellion qu’il traîne. Dois je rappeler que ,avant son accession à la tête du pays, le nom du gourou du Restaurant a été mêlé à toutes les tentatives ou actions de déstabilisation du pays ? Dois je rappeler qu’en Décembre 93, au décès du Vieux, il a été accusé de tentative de coup d’Etat contre Nzieuba ?

Dois je rappeler qu’en 1995, pendant qu’il était au FMI, il a été accusé de tentative de coup d’Etat avec papa Romeo ? Dois je rappeler qu’il a été accusé d’avoir été le commanditaire du coup d’Etat de Décembre 99? Dois je rappeler qu’il a été accusé d’avoir été le commanditaire de la tentative de coup d’Etat contre papa Romeo en Septembre 2000?

Dois je rappeler qu’il a été accusé d’être le commanditaire de la tentative de coup d’Etat contre le Woody de Maman en Janvier 2001? Dois je rappeler qu’il a été accusé d’être le commanditaire de la tentative de coup d’Etat de Septembre 2002 qui s’est muée en rébellion ? Dois je rappeler enfin que Tienigbanani a dit devant les médias que c’est pour lui qu’il a fait la rébellion ?

Bref, son nom a été mêlé à toutes les tentatives de déstabilisation des institutions de la Côte d’Ivoire. Et Tienigbanani, le Secrétaire Général des zinzin a avoué qu’il a fait la rébellion pour le compte du gourou du Restaurant. En d’autres termes, le vrai chef de la rébellion, selon Tienigbanani, c’est le gourou du Restaurant. Lui , Tienigbanani n’a fait que se mettre en mission pour lui. Nous comprenons maintenant pourquoi Tienigbanani a toujours affirmé qu’il était un homme de mission.

Nous comprenons également pourquoi l’autre a été appelé bravetchè par ses partisans.

Si donc malgré tous ces faits de déstabilisation ou de tentative de déstabilisation portés sur son dos le gourou du Restaurant a pu être élu et diriger le pays pourquoi pas Tienigbanani qui est un « kpèpkèro » en la matière à côté de lui?

Si donc le nom du gourou du Restaurant a été mêlé à toutes ces tentatives de déstabilisation du pouvoir, on ne me dira pas que son poulain n’est également pas mouillé dans toutes ces tentatives de déstabilisation !

Si donc, on regarde l’expérience politique de Tienigbanani, l’âge auquel il a dirigé une grande partie du pays ainsi que ses institutions on pourrait se demander entre lui et le gourou du Restaurant et son poulain qui est « kpèkpèro » de qui. A vous, chers lecteurs, de le désigner.

Parmi ces illustres personnalités, Guillaume Soro était le petit poucet. En ce moment là, il était suffisamment mature pour traiter des questions de la vie de l’État à un haut niveau. Où était le poulain du gourou du Restaurant en ce moment là ? Et vous constaterez que tous ceux avec qui Guillaume Soro était sont ou ont été Chef d’État. Inch-Allah, comme les autres Guillaume Soro sera Chef d’État. Et ce sera pour cette année.

Cette image est très évocatrice et elle nous parle.

Sachons la décrypter.

