SIAM 2023: LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS DANS LES FILIÈRES AGRICOLES IVOIRIENNES PRÉSENTÉES AU MAROC

À la tête de la délégation ivoirienne au Maroc, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani prend part au Salon international de l’agriculture du Maroc (SIAM 2023) du 02 au 7 mai 2023 à Meknès, où il présentera les opportunités d’investissements dans les filières agricoles de la Côte d’Ivoire.

À ce rendez-vous régional sur l’agriculture, le renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et le Maroc dans le domaine agricole figure dans l’agenda du ministre Adjoumani Kouassi. Il est accompagné du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, d’acteurs du monde agricole ainsi que des différentes structures sous tutelle des deux ministères et des coopératives de transformation de produits agricoles, apprend t‑on d’une source gouvernementale.

Des actions en faveur de la Côte d’Ivoire

Le ministre d’État saisira cette plateforme dédiée aux acteurs du monde agricole pour inviter les investisseurs à se rendre en Côte d’Ivoire où plusieurs opportunités se présentent à eux dans les filières agricoles. Le chef de la délégation ivoirienne présentera ainsi aux investisseurs, les performances et les potentialités de modernisation du secteur agricole ivoirien à travers les neuf agropoles.

La Côte d’Ivoire va en profiter pour promouvoir la 6ᵉ édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) prévu du 29 septembre au 8 octobre 2023 au parc des expositions d’Abidjan, autour du thème « L’Agriculture africaine face aux chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ».

“Une plateforme supplémentaire pour faire la promotion des coopératives, structures et institutions du monde agricole”

Le SIAM, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, constitue une plateforme supplémentaire pour faire la promotion des coopératives, structures et institutions du monde agricole afin de leur faciliter l’accès au marché marocain et nord-africain.

Ce salon annuel a lieu à Meknès et rassemble les principaux acteurs de l’industrie agricole, y compris les producteurs, les fournisseurs de matériel, les chercheurs et les décideurs politiques. Il porte cette année sur le thème « Génération green : pour une souveraineté alimentaire durable ».