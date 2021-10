Sierra Leone : “La peine de mort abolie par la loi” le président

La Sierra Leone vient de rejoindre le mouvement abolitionniste de la peine de mort dans le monde. Le président Julius Maada Bio a promulgué vendredi 8 Octobre 2021 la loi mettant terme à l’application de cette sentence dans le pays.

La peine de mort est désormais abolie par la loi en Sierra Leone. La décision, votée fin juillet au parlement, a été promulguée hier vendredi par Julius Maada Bio lors d’une cérémonie officielle. « En abolissant la peine de mort, nous affirmons aujourd’hui notre foi dans le caractère sacré de la vie. […] Nous exorcisons en tant que nation les horreurs d’un passé cruel », a déclaré le chef de l’État.

La peine capitale, prononcée en Sierra Leone pour les cas de mutinerie, trahison, meurtre et vol aggravé (Constitution de 1991), est ainsi remplacée par la prison à perpétuité ou pour 30 ans minimum. Dans les faits, plus personne n’a été exécuté dans le pays depuis le 19 octobre 1998, ou 24 militaires avaient été passés par les armes pour le coup d’Etat de 1997.

Ceci le plaçait parmi les pays abolitionnistes « de facto », tandis qu’un peu plus de 100 pays ont aboli cette sentence en droit.

En Afrique, environ une vingtaine de pays ont suivi le mouvement, les derniers en date étant le Malawi en avril dernier et le Tchad en 2020. La Gambie a quant à elle établi un moratoire sur la peine de mort, qui a cours depuis 2018.

Pour Nabila Massrali, représentante de la Commission européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, cette décision « renforce le respect de la dignité humaine dans le pays et reflète la tendance croissante en Afrique et dans le monde à reléguer la peine capitale aux livres d’histoire ».

Feriol Bewa

