Situation à la Maison d’arrêt de Man : La réaction du Directeur de l’administration pénitentiaire

Le Directeur de l’administration pénitentiaire, le Magistrat Célestin Doheuly Kamin n’est pas du tout content d’un article du confrère Soir Info. L’article, publié dans sa parution n° 8683 du vendredi 06 octobre 2023, est relatif à la situation des pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Man auquel il a vivement réagi.

« Plusieurs détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Man auraient subitement ressenti des difficultés respiratoires comparables à une crise asthmatique et auraient commencé à tousser sans cesse », écrit le journal. Et d’ajouter : « trois de ces détenus auraient rapidement été pris en charge par les pompiers civils du Tonkpi avant d’être transportés d’urgence au Centre Hospitalier Régional de Man ».

Suite à cet article, le Magistrat Célestin Doheuly Kamin affirme dans son communiqué que « les éléments d’informations contenus dans cet article de Soir Info sont dénués de tout fondement ». Aussi a-t-il insisté que les détenus n’ont pas eu de crise asthmatique comme mentionné dans ledit article. « Leur transfert dans les centres de santé de Man par l’Office national de la protection civile, explique le communiqué, s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre ces deux structures étatiques en vue de faciliter le référencement sanitaire des détenus malades à l’extérieur dudit établissement.

Et d’inviter les personnes qui désirent obtenir des informations fiables à se reprocher dorénavant de ses services.

Selon le Directeur de l’administration pénitentiaire a tenu à faire savoir que la santé et le bien-être des détenus sont une priorité pour l’Etat de Côte d’Ivoire. A l’en croire, tous les moyens sont mis en œuvre en vue d’assurer aux pensionnaires une prise en charge correcte et conforme aux standards internationaux.