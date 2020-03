Situation politique en Côte-d’Ivoire, les jeux sont ouverts pour la présidence 2020

L’information de la non candidature du President Ouattara a été l’information la mieux gardée ces temps-ci, alors que les fuites dans les milieux informés sont souvent courantes dans le pays. Seule une poignée de personnes en Côte d’Ivoire (Ouattara, Ducan, Gon, Hamed Bakayoko, Ibrahim Ouattara, Bictogo, Achi Patrick, et bien entendu Mme Ouattara) , ainsi que des chefs d’état étrangers , et quelques amis et proches du Président Ouattara à l’extérieur , étaient dans la confidence.

Le Jeudi 12 mars 2020, une réunion du Rhdp est annoncée, sous la présidence du PR. Le processus de la convention du Rhdp pourrait s’enclencher plus tôt que prévu, et le candidat désigné fin mars 2020, au lieu de juillet 2020 estimé.

Le retrait de Ouattara pourrait bousculer Bédié et Gbagbo soupçonnés de vouloir être candidats. Une fronde dans leur parti n’est pas à exclure, car de plus en plus de cadres souhaitent que les deux acceptent d’ouvrir le jeu, comme l’a fait le Président Ouattara, en paix avec lui-même et soulagé, par rapport à ses engagements et à sa parole.

« Si son candidat gagne tant mieux, s’il perd peu importe. La Côte d’Ivoire doit vivre après 2020 et après Ouattara ! », tel semble avoir été l’élément de sa prise de décision, et de son refus de payer à nouveau de sa personne.

Le chef de l’État a réussi à faire baisser la tension dans le pays , à dédramatiser l’avenir par la décision prise et annoncée.

Il est également envisagé dans les semaines à venir la nomination d’un nouveau premier ministre pour libérer le candidat pressenti ( Amadou Gon Coulibaly ), des charges liées à la conduite de l’État , et lui permettre de se déployer sur le terrain, en pré-campagne en attendant la campagne.

Dans la foulée , Alassane Ouattara pourrait s’investir de plus en plus lui-même dans la pre-campagne, et sur le terrain, en laissant déjà l’équipe qui va lui succéder , gouverner , et prendre les principales décisions.

Mettre déjà à l’épreuve , prendre le recul pendant qu’il est encore là , et montrer qu’après lui, ce ne sera pas le déluge , car il y’a les hommes qu’il faut en place. Tel semble être le message ….

Alors que certains opposants avaient des doutes sur le leadership du candidat pressenti, l’assurance et la certitude du chef de l’État sur le choix de l’homme, ont de quoi faire réfléchir par deux fois, ceux qui pensaient que celui qui est pourtant surnommé le lion, pouvait être un mauvais casting.

La question est de savoir comme Bédié et Gbagbo, les hommes de la génération d’Alassane Ouattara, vont réagir , ou comment les jeunes qui sont dans leur parti vont réagir.

Alors que Ouattara disait vouloir être si Bédié l’était ( alors que Bédié disait qu’il veut être candidat parce que Ouattara voulait l’être , et que la rupture est liée à cet aspect des choses ), va-t-on assister à un renoncement de Bédié : « Je ne suis pas candidat, comme je l’ai toujours dit, parce que Ouattara s’en va . En 2010, j’avais dit que c’était mon dernier combat. Je tiens ma parole ».

Rendez-vous en juin 2020, pour savoir ce que Bédié et le Pdci décideront entre la passé et l’avenir.

