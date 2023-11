Smara : Un site de la MINURSO et l’aéroport, cibles de tirs du Polisario

La ville de Smara a enregistré plusieurs «explosions» aux premières heures de ce dimanche 5 novembre. «Il s’agit de deux roquettes lancés depuis la zone tampon de Tifariti. Le premier projectile est tombé près d’un site d’observation de la MINURSO et le deuxième non loin de l’aéroport de la ville. Ces tirs n’ont pas fait de victimes parmi la population ni chez les casques bleus», déclare une source sécuritaire marocaine à Yabiladi.

Un média du Polisario, basé à Laayoune, confirme sur la plateforme X (ex-Twitter) les tirs contre des «positions militaires marocaines» dans la région de Smara et les attribue à «l’armée sahraouie». De son côté, la MINURSO a envoyé une équipe sur place pour mener son enquête. Les autorités marocaines n’ont pas encore communiqué sur ces tirs.

Ces attaques interviennent une semaine après les tirs de projectiles, dans la nuit du samedi 28 octobre, ayant visé des quartiers résidentiels à Smara et qui ont fait un mort et trois blessés.