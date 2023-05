SNC Bobo 2023 : A la découverte des Trésors humains vivants burkinabè

Bobo-Dioulasso, 6 mai 2023 (AIB)-Le Burkina Faso est un pays riche en culture et en patrimoine. 17 personnalités du troisième âge ont été proclamés Trésors vivants humains le 22 décembre 2015. Nous sommes allés à la découverte de quelques-uns.

Titenga Frédéric Pacéré

Il est un expert dans la bendrologie, la science du langage du tambour. Il est originaire de la province de l’Oubritenga et est né en 1943. Sa connaissance de la langue du tambour a contribué à préserver et à transmettre la culture musicale traditionnelle du Burkina Faso. Il a été proclamé THV en Arts du spectacle.

Gorgo Léontine Ado

Elle est née vers 1931 à Kando dans la province du Namentenga. Elle s’est illustrée dans la musique traditionnelle. Elle a travaillé toute sa vie à préserver et à promouvoir la musique de sa région. Elle a été récompensée pour ses efforts avec de nombreux prix et distinctions et a été proclamé THV en Arts du spectacle

Konomba Traoré

Il est né vers 1947 à Samogohiri dans la province du Kénédougou s’est illustré dans la manufacture du balafon. Il est un maître balafoniste, qui a passé plus de 50 ans à perfectionner sa technique et à enseigner aux générations futures. Il est considéré comme l’un des plus grands balafonistes vivants. Il a été proclamé THV en artisanat traditionnel.

Konlobé Raphaël Kaboré (décédé)

Il né vers 1935 à Pogma dans la province du Ganzourgou et s’est illustré dans la sculpture. Il a créé de nombreuses œuvres d’art en bois, en pierre et en métal. Ses sculptures sont exposées dans des musées et des galeries à travers le monde. Il a été proclamé THV en artisanat traditionnel (THV 4)

Frédéric Yarbanga (décédé)

Il est né le 8 décembre 1953 et s’est illustré dans la manufacture des articles en céramique. Il était un céramiste qui a développé des techniques uniques pour produire des articles en céramique de grande qualité. Il est également impliqué dans la formation de jeunes potiers au Burkina Faso. Il a été proclamé THV en artisanat traditionnel (THV 5)

Tiabrimana Diabouga (décédé)

Il est né en 1935 à Coala dans la province de la Gnagna. Il était un musicien traditionnel talentueux, qui a enregistré plusieurs albums et a participé à de nombreux concerts et festivals. Il a été proclamé THV en Arts du spectacle (THV 6)

Daétienne Somé

Il est né en 1945 à Bolembar dans la province du Ioba. Il est un artisan qui a consacré sa vie à la fabrication d’arcs et de flèches traditionnels, en utilisant des techniques transmises de génération en génération. Il a été proclamé THV en artisanat traditionnel. (THV 7)

Bomavé Konaté

Il est né vers 1958 à Oury dans la province des Balé. Il est un artisan qui travaille le métal pour créer des objets d’art uniques. Il est particulièrement connu pour ses sculptures de masques et de figures humaines. Il a été proclamé THV en artisanat traditionnel.(THV 8)

