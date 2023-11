DÉCÈS DE YOUSSOUF SYLLA : LA SOTRA PLEURE SON PCA, VOICI LE PROGRAMME DES OBSÈQUES

Le monde politique ivoirien et le secteur des transports ont été plongés dans la tristesse et la consternation avec la disparition du Président du Conseil d’administration (PCA) de la Sotra, Youssouf Sylla, le samedi 4 novembre 2023, à Abidjan. Le décès de cette figure emblématique a profondément marqué le Conseil d’administration, la direction générale et l’ensemble du personnel de la Société des Transports Abidjanais (Sotra).

Immense tristesse à la Sotra

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 5 novembre 2023, le Conseil d’administration de la Sotra a fait part de son immense tristesse et a dévoilé le programme des obsèques de l’illustre disparu. Youssouf Sylla, qui a consacré sa vie au service public et à la gestion de cette entreprise stratégique pour la Côte d’Ivoire, mérite un adieu solennel.

Le programme des obsèques prévoit une levée de corps qui se tiendra le mardi 7 novembre 2023 de 10h à 11h à IVOSEP, situé à Treichville, suivi du transfert de la dépouille à ISSIA. L’inhumation se tiendra le lendemain, mercredi 8 novembre 2023, à 10 heures, au cimetière d’Issia, où Youssouf Sylla reposera en paix pour l’éternité.

La cérémonie du 7ème jour aura lieu le dimanche 12 novembre 2023, à Williamsville, à Abidjan. Cet événement permettra à la famille, aux amis, aux collègues et à l’ensemble de la nation de rendre un dernier hommage à cet homme qui a marqué de son empreinte la vie politique ivoirienne et le secteur des transports en Côte d’Ivoire.

Youssouf Sylla était une personnalité respectée et influente du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire. Il a dirigé la mairie d’Adjamé pendant près de deux décennies, de 2001 à 2018. Sa longue et fructueuse carrière politique a été marquée par un dévouement sans faille envers son pays et une vision pour l’amélioration des transports publics dans la capitale économique ivoirienne.

Des avancées sous sa direction

Sous sa direction à la Sotra, l’entreprise a connu des avancées significatives en matière de transport en commun, ce qui a grandement bénéficié aux habitants d’Abidjan. Son héritage en matière de gestion et de développement de la Sotra restera un pilier du secteur des transports en Côte d’Ivoire.

La disparition de Youssouf Sylla laisse un vide immense dans le paysage politique et dans le cœur de tous ceux qui l’ont côtoyé. Sa passion pour le service public et sa contribution inestimable à la modernisation des transports en Côte d’Ivoire laissent une empreinte indélébile. Sa mémoire perdurera à travers les réalisations qu’il a accomplies et le respect qu’il a gagné de ses pairs.