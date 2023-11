Sommet Arabie Saoudite – Afrique : le président Alassane Ouattara à Riyad

Alassane Ouattara s’est dirigé vers Riyad pour participer au premier sommet entre l’Arabie Saoudite et l’Afrique, prévu dans le royaume.

Ce vendredi 10 novembre, le président ivoirien, Alassane Ouattara, assistera au premier sommet Arabie Saoudite – Afrique. En effet, ce sommet vise à renforcer la coopération politique et économique entre le Royaume d’Arabie Saoudite et les pays africains. De plus, il offre l’opportunité au Royaume saoudien de discuter avec ses partenaires africains des solutions aux défis sécuritaires auxquels les deux régions sont confrontées.

En marge de cet événement, le président ivoirien tiendra des entretiens avec ses homologues et d’autres personnalités. Pour rappel, le Chef de l’État et son épouse sont en séjour en France depuis le 3 novembre dernier.