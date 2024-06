Sommet Corée-Afrique 2024 du ministre des Affaires étrangères

La Corée à un capital naturel par habitant de 2964 $, comparable à ceux du Rwanda (2886), mais moindre que ceux du Bénin,(4545) du Cameroun (5621), de la CI (4436), ou de Gabon ( 11.999).

Mais en valeur du capital produit, construit, bâtit, la Corée est à (141.631$ par habitant) qui est supérieur à la valeur cumulée de ce type de capital pour l’ensemble des pays africains.

Ne parlons même pas du capital humain qui vaut (294.084$/tête).

Ce qui est en jeu n’est pas le nombre de pays mais la richesse relative des pays hôtes et des pays invités.

Même entre africains nous ne sommes pas capables de faire des sommets de chefs d’États sans demander de l’aide extérieure pour boucler le budget.

Et les chefs d’État qui se vantent d’être meilleurs mendiants sont aussi les plus craints par leurs pairs. Ils ont, dit-on, un carnet d’adresses pour obtenir des prêts à des taux d’usuriers. Ce que ne fait plus la Corée, qui pourtant, a elle aussi été colonisée.