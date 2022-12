Sommet USA-Afrique: Patrick Achi assure à Washington, les détails

Patrick Achi arrivé à Washington dimanche 11 décembre 2022 pour prendre part au Sommet des Leaders Etats-Unis – Afrique, représentant le Président de la République Alassane Ouattara est en compagnie de la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, du Ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly et du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

Ce sommet, qui se tient depuis le 13 pour finir le 15 décembre 2022, réunira plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement, des représentants du secteur privé aussi bien africain qu’américain, de la société civile, ainsi que des médias de tous les continents. Il permettra d’échanger sur les enjeux et défis du renforcement des relations Etats-Unis/Afrique.

Joint par AbidjanTV.net après la première séance, M. Achi Patrick s’est exprimé à l’occasion du « USA Côte d’Ivoire business forum », organisé en marge du sommet Afrique–Etats Unis 2022. Il a présenté les opportunités de l’économie ivoirienne aux hommes d’affaires américains.

Il a notamment loué le climat des affaires qui s’est considérablement amélioré grâce aux réformes structurelles et aux programmes lancés par le gouvernement, notamment dans le cadre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

En outre, le Chef du gouvernement a souligné la résilience de l’économie ivoirienne qui, en dépit des crises mondiales, est parvenue à se hisser au rang des plus compétitives du continent.

Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre s’est par ailleurs félicité de l’excellente coopération économique qui existe entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis.

Melv

Comments

comments