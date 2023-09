Songon Kassemblé : La chefferie célèbre 95 meilleurs élèves

« Encourager davantage les enfants au travail afin qu’ils deviennent des futurs cadres pour le développement de la Côte d’Ivoire ». Tel est l’objectif de la 2e édition de la journée d’excellence organisée par la chefferie de Tchagba le 23 septembre 2023, à l’espace Révérend Pasteur Yandoh de Songon Kassemblé.

Cet événement a permis d’honorer 95 meilleurs élèves issus des écoles primaires publiques de Songon Kassemblé, des meilleurs élèves au Bepc et au baccalauréat session 2023.

Pour le premier chef adjoint, Olivier N’Kouassè, la jeunesse est exposée à l’oisiveté, à la drogue et autres. Il est donc important de les détourner de ces nombreux maux.

Remettant les kits scolaires et les bons d’achat aux élèves et nouveaux bacheliers, la chefferie n’a pas manqué de remercier ses partenaires, notamment la Sotra et la Librairie de France groupe.

Au nom de la direction de la Sotra, Coulibaly T., directeur de la production, a dit l’engagement de sa structure à accompagner l’excellence tout en contribuant à la formation des futurs cadres.

Les mains chargées de présents, la petite Adantoudji Géraldine ayant obtenu la moyenne de 19,50 au CM1 à l’Ecole primaire publique Songon Kassemblé 2, a remercié les donateurs.

Au nom de ses camarades, elle a promis s’intéresser davantage aux études pour le développement de la Côte d’Ivoire.