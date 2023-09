Songon Kassemblé : L’insécurité règne à l’école primaire publique

Vols, drogues et débauche sexuelle…sont des maux qui n’ont rien à avoir avec l’éducation des tout-petits. Ces vices sont malheureusement récurrents au groupe scolaire de Songon Kassemblé, village situé à 27 km de la ville d’Abidjan.

Cette révélation a été faite par l’un des directeurs dudit groupe, Lago Jean, au cours de la 2e édition de la journée de l’excellence de la chefferie Tchagba le samedi 23 septembre 2023, à l’espace Révérend Pasteur Yandoh de Songon Kassemblé.

Pour l’enseignant, la cause de ces maux demeure la perméabilité de l’école. « L’espace de l’école n’est pas délimité et l’école manque de clôture », a-t-il déclaré. Puis d’ajouter que son école a été plusieurs fois victime de vols. Les bureaux et salles de classe ont été fréquemment visités par des badauds.

À l’en croire, à chaque passage, les quidams emportent avec eux tous les manuels scolaires. Notamment, les planches de langage pour les élèves des cours primaires 1 et 2, les instruments géométriques, des livres…

Malheureusement, les enquêtes menées par la police n’ont pas encore abouti pour amener les coupables devant les juridictions compétentes.

Outre les cas de vols, le personnel enseignant trouve souvent dans la cour de l’école, et même dans les salles de classe sur les bancs des élèves, des préservatifs déjà utilisés contenant du sperme.

Pis, ils ont par moment surpris des amoureux en pleins ébats sexuels dans les salles de classe. « Nos salles de classe servent d’hôtel à certaines personnes. C’est dégoûtant », a-t-il déploré. À l’écouter, une telle attitude souille l’école. Avant d’évoquer le cas de la drogue. “Notre école est devenue un fumoir pour certains jeunes qui ne se gênent même pas”, a-t-il rapporté.

Et de renchérir : “Regroupés sous les bananiers, ces jeunes fument de l’herbe et prennent des comprimés. Tout cela n’est pas fait pour nous aider à accomplir facilement notre noble mission. Et les enfants sont exposés à tous ces vices”.

Lago Jean lance un appel à toutes les autorités de la localité et de la Côte d’Ivoire pour qu’une solution définitive soit trouvée à ces préoccupations qui troublent le sommeil du personnel éducatif.