SORO GUILLAUME APRÈS AVOIR ÉTÉ REÇU PAR LE CAPITAINE IBRAHIM TRAORÉ

« j’ai été CINQ ANS durant loin du continent AFRICAIN, en EXIL .

C’est tellement saisissant de voir que je peux fouler, à nouveau, le SOL du BURKINA FASO, grâce à un GOUVERNEMENT MILITAIRE, là où, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont REFUSÉ de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du ouest-africain que je suis.

J’exprime ma profonde gratitude au Capitaine IBRAHIM TRAORÉ, Président de la Transition au BURKINA FASO, pour l’accueil chaleureux et les échanges constructifs lors de l’audience qu’il a bien voulu m’accorder.

Je salue un homme D’ÉTAT animé par une VISION claire pour son pays et déterminé à rétablir la PAIX, la SÉCURITÉ et la RÉCONCILIATION au Burkina Faso.

J’ai rencontré le Président de la transition IBRAHIM TRAORÉ ; j’ai été impressionné par sa grande vue des questions sous régionale.

Aussi, je tiens à exprimer ma profonde GRATITUDE envers le peuple BURKINABÉ, pour son hospitalité et sa gentillesse légendaires, qui continue d’incarner admirablement les valeurs d’intégrité et de DIGNITÉ, fidèle en cela à sa réputation de terre D’ASILE pour tous les OPPRIMÉS.

Je réaffirme mon SOUTIEN plein et entier à la LUTTE HÉROÏQUE du peuple BURKINABÈ pour le rétablissement de la sécurité sur l’ensemble de son TERRITOIRE et j’affirme ma disponibilité à contribuer au renforcement des LIENS d’amitié et de fraternité entre les PEUPLES du BURKINA FASO et de la CÔTE D’IVOIRE.»