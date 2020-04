Soro Guillaume, de manière subtile au pouvoir d’Abidjan : «Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des menteurs. »

Depuis l’exile, Soro Guillaume, président de GPS, s’attaque une fois de plus à son rival politique, Alassane Ouattara.

Dans un message à l’endroit des Musulmans sur sa page Facebook, l’ancien Président de l’Assemblée Nationale s’en prend subtilement au RHDP.

Musulmans, Musulmanes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers Amis de l’Islam,

Ce vendredi 3 avril 2020, j’ai fait la rencontre d’un texte lumineux du Coran. Dans la sourate Al Mu’minun, aux versets 88 à 90, il est écrit :

« Dis : « Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n’a pas besoin protégé ? Dites, si vous le savez !

Ils diront : « Allah ». Dis :« Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés ? » au point de ne pas croire en Lui.

Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des menteurs. »

Lorsque les hommes se prennent pour des dieux, il y a des signes fracassants qui viennent du ciel pour leur apprendre l’humilité. Et soudain, quand souffle la tempête, tout le monde voit bien que ces prétendus dieux ne sont que de vulgaires peureux.

Ceux d’entre-nous, qui se laissent donc impressionner par ces dieux humains autoproclamés, se font ensorceler. L’ensorcellement, c’est le fait de prendre un humain comme toi, mieux, un simple objet, pour ton dieu. L’ensorcellement, c’est le fait de donner sa confiance à un pouvoir de menteurs graves.

L’ensorcellement, c’est le fait de faire croire aux populations qu’on peut tout, alors que finalement, on ne peut rien. Et cela est abominable aux yeux du Tout-Puissant !

Oui, Chers Frères et Sœurs, gardons-nous, dans nos pensées, nos paroles et nos actes, d’être des ensorceleurs ou des ensorcelés ! Le plus grand sorcier du monde ne représente RIEN aux yeux du Tout-Puissant. Faisons plutôt confiance au Seigneur Suprême de toute vie, Dieu le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux ! IL n’y a de Dieu que Lui et IL est Amour !

Bon vendredi de prières, de purifications et d’actions charitables, chers Frères et Sœurs ! Et que Dieu nous préserve de ces temps difficiles !

Votre, très fraternellement toujours, Guillaume Kigbafori Soro .

