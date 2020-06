Soro Guillaume depuis Paris : “Tout ce que nous faisons avec égoïsme ne dure pas”

Guillaume Kigbafori Soro fait la sourde oreille. Pendant que des soupçons sont portés à son encontre dans l’affaire attaques de postes stratégiques de l’armée ivoirienne, par certaines autorités proches du pouvoir, le Président de GPS, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre prochain continue dans sa méditation quotidienne sur sa page Facebook.

Hier vendredi 12 juin 2020, l’ex PAN, s’est inspiré du Coran pour exhorter ses frères Musulmans à prendre conscience que tout ce qui se fait avec égoïsme ne dure pas.

“Musulmans, Musulmanes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers Amis de l’Islam,

La 14ème sourate Ibrahim, en son verset 18, nous prévient :

« Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu’ils ont acquis. C’est cela l’égarement profond. »

La sainte parole divine nous invite à prendre conscience que tout ce que nous faisons avec égoïsme ne dure pas. Les œuvres immortelles et éternelles sont celles qui servent les valeurs universelles, les commandements sacrés de la religion, et l’inspiration du Très-Haut.

La jouissance de la gloire, de la richesse, du pouvoir, au mépris de la justice et de la vérité, c’est « de la cendre frappée par le vent, dans un jour de tempête ». Du néant! Et le texte nous annonce le résultat des courses de tous les malfaiteurs : « l’égarement profond », la perte du sens et du but de la vie.

Car nous vivons sous la forme humaine pour apprendre, connaître et aimer Le Créateur, tout en partageant cet amour du Très-Haut avec nos semblables. Malgré nos défauts, ne dévions jamais de cette source absolue de toute vie et du Sens de nos vies.

N’envions et ne jalousons pas les méchants ! Soyons parmi les repentants et les humbles, afin que notre futur soit dans tous les cas, meilleur que notre passé ! Dieu est vraiment Amour.

Bon vendredi de prières et de purifications, Chers Frères et Sœurs !

Votre, très fraternellement toujours.” A- t-il déclaré

Sapel MONE

