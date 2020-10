Soro Guillaume explose « Il ne peut pas avoir d’élections en Côte d’Ivoire car le Conseil Constitutionnel a trahi le peuple ivoirien(…) »

Guillaume Soro a accordé à la chaîne burkinabé BF1 TV, le 4 octobre 2020 relative à la présidentielle et la candidature de Ouattara, comme constaté par AbidjanTV.Net

Extrait des propos de Guillaume Soro :

« Il ne peut pas avoir d’élections en Côte d’Ivoire car le Conseil Constitutionnel a trahi le peuple ivoirien(…) »

Tout le peuple ivorien est unanime sur le fait que Ouattara ne peut pas faire un 3ème mandat. Le peuple ivoirien va se dresser contre le 3ème mandat du candidat Alassane Ouattara. Les 3/4 de la population ivoirienne sont d’accord (…)

En 2010, toute l’opposition était réunie contre Gbagbo dans les élections que j’ai organisées et vous avez vu les résultats. Cette année 2020, toute l’opposition est dressée contre Ouattara donc il n’ya pas de raison qu’il batte toute l’opposition(…)

Il n’y aura pas d’élections si les conditions que nous voulons ne sont pas réunies c’est-à-dire la dissolution du Conseil Constitutionnel, de la CEI, la révision de la liste électorale(…)

Nous comptons sur les ivoiriens pour se dresser contre Ouattara afin qu’il quitte le pouvoir. L’armée n’a pas sa place dans l’arène politique. Il ne tient qu’au peuple de le faire reculer(…)

Le peuple ivoirien que je connais, pour l’avoir étudié depuis 1990, stoppera le président Alassane Ouattara(…)

Je lance un appel aux peuples de la sous région afin de mettre fin aux modifications de la constitution pour rester au pouvoir(…)

La constitution de 2015 est clair, il ne peut pas faire un 3ème mandat. Mais c’est Monsieur Ouattara qui a un problème(…)

Monsieur Bédié peut bel et bien être candidat. Il n’a jamais fait deux mandats(…)

Ouattara fixe le prix du cacao à 1000 FCFA à quelques jours des élections, mais lorsqu’il n’y a pas d’élections, le prix est à 600 FCFA. Nous n’allons pas nous laisser berner par cette opération de charme.

Nous reprochons à M. Ouattara sa politique économique ultra capitaliste qui n’a fait que creuser le fossé entre les pauvres et les richesses y compris la corruption. La politique sociale est aussi un échec avec le phénomène des microbes(….) »

Sapel MONE

Comments

comments