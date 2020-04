Soro suite à la décision de la Cour africaine des Droits de l’Homme : « la victoire est toujours du côté de la justice »

La CADHP ordonne ce mercredi 22 avril 2020 la suspension du mandat d’arrêt contre Guillaume Soro lancé par la justice ivoirienne.

» La Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples, juridiction indépendante supranationale, vient de rendre une décision historique. Elle reconnaît l’iniquité des poursuites engagées contre Guillaume Kigbafori Soro et les cadres, militants et dirigeants de GPS ainsi que les 05 députés du groupe parlementaire Rassemblement injustement incarcérés par le régime d’Abidjan. Quand la justice est indépendante, ses arrêts sont limpides et ne souffrent d’aucune suspicion. La victoire est toujours du côté de la justice » a réagi Guillaume Soro.

La Cour a par ailleurs ordonné la justice ivoirienne de « surseoir à l’exécution des mandats de dépôt décernés contre les requérants Alain Lobognon, Camara Loukimane, Kanigui Soro, Yao Soumaila, Soumahoro Kando, Kamaraté Souleymane Koné Karidioula Souleymane, Tehfour Koné, Simon Soro, Porlo Rigobert Soro, Félicien Sékongo, Marc Kidou Ouattara, Mamdou Djibo, Aboubacar Touré, Babou Traoré, Ladji Ouattara, Gnamiand N’Drin, Dahafolo Koné, Adama Zebret, et de les mettre en liberté provisoire ».

« sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception ».

Avec Yeclo

Comments

comments